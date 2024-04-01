У Кривому Розі вдруге за день лунають вибухи

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вдруге за день лунають вибухи.

У Кривому Розі чули звук схожий на вибух.

Тривога почалася о 20:11, а через 20 хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.

Нині немає інформації про те, чи вдалося збити “ціль”, яка прямувала на місто. Чекаємо на звіт від Повітряного командування Схід.

Зауважимо, сьогодні в Кривому Розі вже лунали вибухи. Як згодом повідомив очільник ОВА Сергій Лисак над Криворізьким районом збили крилату керовану авіаційну ракету Х-59.

На їхньому рахунку ще одна збита ворожа ракета! Ціль знищили у Криворізькому районі, – написав Лисак.

Станом на 20:47 вже оголосили відбій тривоги.

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