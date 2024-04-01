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В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы

Сегодня 20:47
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В Кривом Роге на Днепропетровщине во второй раз за день раздаются взрывы.

Новости Днепра про В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы

В Кривом Роге слышали звук, похожий на взрыв.

Тревога началась в 20:11, а через 20 минут Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов.

Сейчас нет информации о том, удалось ли сбить «цель», которая направлялась на город. Ждем отчета от Воздушного командования Схід.

Новости Днепра про В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы

Заметим, сегодня в Кривом Роге уже раздавались взрывы. Как вскоре сообщил глава ОВА Сергей Лысак над Криворожским районом сбили крылатую управляемую авиационную ракету Х-59.

На их счету еще одна сбитая вражеская ракета! Цель была уничтожена в Криворожском районе, — написал Лысак.

По состоянию на 20.47 уже объявили отбой тревоги.

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