В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы

В Кривом Роге слышали звук, похожий на взрыв.
Тревога началась в 20:11, а через 20 минут Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов.
Сейчас нет информации о том, удалось ли сбить «цель», которая направлялась на город. Ждем отчета от Воздушного командования Схід.
Заметим, сегодня в Кривом Роге уже раздавались взрывы. Как вскоре сообщил глава ОВА Сергей Лысак над Криворожским районом сбили крылатую управляемую авиационную ракету Х-59.
На их счету еще одна сбитая вражеская ракета! Цель была уничтожена в Криворожском районе, — написал Лысак.
По состоянию на 20.47 уже объявили отбой тревоги.
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