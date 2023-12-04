У Кривому Розі вдруге за день чули вибух

Близько 18:04 у Кривому Розі вдруге за день пролунав вибух. Перший раз гучний звук на Криворіжжі чули десь о 13:30.
З більш-менш офіційної інформації наразі є повідомлення Олександра Вілкула з підтвердженням про те, що вибух був.
Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет, – зазначив Вілкул.
Також після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що є активність тактичної авіації, тому ймовірно вибухи у Кривому Розі пов’язані саме з цим.
О 18:15 оголосили про відбій повітряної тривоги. Чекаємо подробиці від ОВА.
Щодо першого вибуху, який чули по обіді очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що в районі все добре.
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