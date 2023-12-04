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У Кривому Розі вдруге за день чули вибух

Сьогодні 18:15
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Вже вдруге за день.

Новости Днепра про У Кривому Розі вдруге за день чули вибух

Близько 18:04 у Кривому Розі вдруге за день пролунав вибух. Перший раз гучний звук на Криворіжжі чули десь о 13:30. 

З більш-менш офіційної інформації наразі є повідомлення Олександра Вілкула з підтвердженням про те, що вибух був.

Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет, – зазначив Вілкул. 

Також після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що є активність тактичної авіації, тому ймовірно вибухи у Кривому Розі пов’язані саме з цим. 

О 18:15 оголосили про відбій повітряної тривоги. Чекаємо подробиці від ОВА. 

Щодо першого вибуху, який чули по обіді очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що в районі все добре. 

Новости Днепра про У Кривому Розі вдруге за день чули вибух

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Новости Днепра про У Кривому Розі вдруге за день чули вибухУкраїнська

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