У Кривому Розі вдруге за день чули вибух

Вже вдруге за день.

Близько 18:04 у Кривому Розі вдруге за день пролунав вибух. Перший раз гучний звук на Криворіжжі чули десь о 13:30.

З більш-менш офіційної інформації наразі є повідомлення Олександра Вілкула з підтвердженням про те, що вибух був.

Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет, – зазначив Вілкул.

Також після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що є активність тактичної авіації, тому ймовірно вибухи у Кривому Розі пов’язані саме з цим.

О 18:15 оголосили про відбій повітряної тривоги. Чекаємо подробиці від ОВА.

Щодо першого вибуху, який чули по обіді очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що в районі все добре.

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