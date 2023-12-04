Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Сьогодні 16:45
просмотров

Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Фото умовне!

Днями 28-річний мешканець Апостолового знайшов на території Криворізького району патрони від крупнокаліберного кулемету. Чоловік вирішив їх розібрати у гаражі, щоб подивитися, що всередині. Але під час такої спроби один із снарядів вибухнув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Чоловіку відірвало ліве зап’ястя та два пальці на правій руці. Також він отримав уламкові поранення обличчя та грудей, рвану рану підборіддя та проникаюче поранення живота. Постраждалого госпіталізували до лікарні. В якому він стані – невідомо.

Фото з місця події – 18+!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Важливо: якщо ви помітили будь-який небезпечний предмет (гранату, патрони, уламки ракет тощо), у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедієюУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідирує
Новини Дніпра
Сьогодні 15:02
У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідирує

У Новомосковську на Дніпропетровщині завершилося голосування за нову назву міста.

Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 14:32
Де у Дніпрі немає води та опалення: адреси та коли повернуть

Сьогодні, 4 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води…

У Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень
Новини Дніпра
Сьогодні 13:46
У Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень

Пільговиків у необмеженій кількості перевозитимуть з 10:00 до 15:00!

Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел
Новини Дніпра
Сьогодні 12:48
Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

У Кам'янському на Дніпропетровщині подружжя злягло через газовий котел.

Наверх