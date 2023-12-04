На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Днями 28-річний мешканець Апостолового знайшов на території Криворізького району патрони від крупнокаліберного кулемету. Чоловік вирішив їх розібрати у гаражі, щоб подивитися, що всередині. Але під час такої спроби один із снарядів вибухнув.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Чоловіку відірвало ліве зап’ястя та два пальці на правій руці. Також він отримав уламкові поранення обличчя та грудей, рвану рану підборіддя та проникаюче поранення живота. Постраждалого госпіталізували до лікарні. В якому він стані – невідомо.
Фото з місця події – 18+!
Важливо: якщо ви помітили будь-який небезпечний предмет (гранату, патрони, уламки ракет тощо), у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!
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