На Дніпропетровщині спроба розібрати патрони від крупнокаліберного кулемету закінчилася трагедією

Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Днями 28-річний мешканець Апостолового знайшов на території Криворізького району патрони від крупнокаліберного кулемету. Чоловік вирішив їх розібрати у гаражі, щоб подивитися, що всередині. Але під час такої спроби один із снарядів вибухнув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Чоловіку відірвало ліве зап’ястя та два пальці на правій руці. Також він отримав уламкові поранення обличчя та грудей, рвану рану підборіддя та проникаюче поранення живота. Постраждалого госпіталізували до лікарні. В якому він стані – невідомо.

Фото з місця події – 18+!

Важливо: якщо ви помітили будь-який небезпечний предмет (гранату, патрони, уламки ракет тощо), у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

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