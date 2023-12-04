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В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв

Сегодня 18:15
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Уже второй раз за день.

Новости Днепра про В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв

Около 18:04 в Кривом Роге во второй раз за день раздался взрыв. Первый раз громкий звук на Криворожье слышали где-то в 13:30.

Из более-менее официальной информации пока есть сообщение Александра Вилкула с подтверждением о том, что взрыв был.

Кривой Рог. Взрыв. Напоминаю об информационной гигиене – ничего не выкладываем в интернет, — отметил Вилкул.

Также после объявления тревоги Воздушные силы ВСУ сообщали, что есть активность тактической авиации, поэтому, вероятно, взрывы в Кривом Роге связаны именно с этим.

В 18:15 объявили об отбое воздушной тревоги. Ждем подробности от ОВА.

Относительно первого взрыва, который слышали после обеда глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщил, что в районе все хорошо.

Новости Днепра про В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв

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