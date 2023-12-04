У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19

На Дніпропетровщині п'ятеро людей померли через коронавірус.

Такі дані наводить обласний лабораторний центр МОЗ України.

За минулий тиждень, а саме з 24 по 29 листопада, у регіоні померли п’ятеро людей, які хворіли на коронавірус. Вони мали супутні захворювання та не були щеплені.

На 14% зросла кількість нових хворих – за тиждень зафіксували 1537 випадків. З них дітей віком до 17 років — 248. На стаціонарному лікуванні перебували 167 пацієнтів, в тому числі десятеро — у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

В загальній структурі гострої респіраторної вірусної інфекції на COVID-19 припадає 15,3%.

Що з ГРВІ?

На гострі ретровірусні інфекції упродовж тижня захворіли 10 тисяч 76 людей. Як зазначають фахівці, це на 84 більше ніж тиждень до цього. До лікарень ушпиталено 448 хворих, у тому числі 177 дітей.

Водночас вакцинувалося від грипу 548 людей.

Що з гострими кишковими інфекціями?

Зросла також кількість хворих на кишкові інфекції – на 28,6%, якщо порівнювати з минулим тижнем, але показник нижчий ніж був торік на понад 30%. Всього за попередніми діагнозами зареєстровано 72 випадки захворювання.

На гепатит А захворіла одна людина. Щоб не допустити поширення вірусу, фахівці провели необхідні заходи та перевірили контактних осіб. За результатами досліджень питної води в Дніпропетровській області збудника ВГА не виявлено.

У Дніпрі зафіксували випадок ботулізму. Постраждалий вживав в’ялену рибу придбану на стихійному ринку. Зараз пацієнт отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, кількість хворих на ВІЛ на Дніпропетровщині зросла до 30 тисяч людей.

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