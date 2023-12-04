Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19

Сьогодні 16:33
просмотров

На Дніпропетровщині п'ятеро людей померли через коронавірус.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19

Такі дані наводить обласний лабораторний центр МОЗ України. 

За минулий тиждень, а саме з 24 по 29 листопада, у регіоні померли п’ятеро людей, які хворіли на коронавірус. Вони мали супутні захворювання та не були щеплені.

На 14% зросла кількість нових хворих – за тиждень зафіксували 1537 випадків. З них дітей віком до 17 років — 248. На стаціонарному лікуванні перебували 167 пацієнтів, в тому числі десятеро — у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

В загальній структурі гострої респіраторної вірусної інфекції на COVID-19 припадає 15,3%.

Що з ГРВІ?

На гострі ретровірусні інфекції упродовж тижня захворіли 10 тисяч 76 людей. Як зазначають фахівці, це на 84 більше ніж тиждень до цього. До лікарень ушпиталено 448 хворих, у тому числі 177 дітей.

Водночас вакцинувалося від грипу 548 людей. 

Що з гострими кишковими інфекціями? 

Зросла також кількість хворих на кишкові інфекції – на 28,6%, якщо порівнювати з минулим тижнем, але показник нижчий ніж був торік на понад 30%. Всього за попередніми діагнозами зареєстровано 72 випадки захворювання.

На гепатит А захворіла одна людина. Щоб не допустити поширення вірусу, фахівці провели необхідні заходи та перевірили контактних осіб. За результатами досліджень питної води в Дніпропетровській області збудника ВГА  не виявлено.

У Дніпрі зафіксували випадок ботулізму. Постраждалий вживав в’ялену рибу придбану на стихійному ринку. Зараз пацієнт отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, кількість хворих на ВІЛ на Дніпропетровщині зросла до 30 тисяч людей. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19Українська Новости Днепра про У Дніпропетровській області за тиждень 5 людей померло від COVID-19Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі помітили чудернацькі будиночки-вежі: що це таке (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:54
У Дніпрі помітили чудернацькі будиночки-вежі: що це таке (ФОТО)

Знахідкою поділився у Facebook дніпрянин.

Ділки з Дніпра продавали РФ запчастини для МіГів
Новини Дніпра
Сьогодні 15:37
Ділки з Дніпра продавали РФ запчастини для МіГів

Дніпряни хотіли продати РФ запчастини для бойових літаків.

День Святого Миколая 2023: коли святкуємо та що не можна робити в цей день
Новини Дніпра
Сьогодні 15:22
День Святого Миколая 2023: коли святкуємо та що не можна робити в цей день

Цього року День Святого Миколая жителі Дніпра та України відзначатимуть…

Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУ
Новини Дніпра
Сьогодні 14:09
Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУ

Шахрай обманув щонайменше 25 людей зі всієї України, які хотіли…

Наверх