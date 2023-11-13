У Кривому Розі в приватні руки хочуть продати експертно-технічний центр Держпраці: яка ціна

У Кривому Розі хочуть віддати у приватні руки експертно-технічний центр Держпраці.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті Prozorro.Продажі.

Криворізький експертно-технічний центр Держпраці хочуть віддати за 14,25 млн грн. У описі до онлайн-аукціону зазначається, що лот виставляється вперше, проте у квітні 2023 року майно держпідприємства виставляли на торги, але згодом їх скасували. Тоді просили на 5 млн більше – 19 182 458 грн. Тож юридично це дійсно перша спроба продати майновий комплекс.

На продаж виставили 4 зареєстровані одиниці нерухомого майна (нежитлова будівля, комплекс гаражів, 2 нежилі приміщення) загальною площею 5464,82 кв. м, земельна ділянка загальною площею 0,56 га, транспортні засоби.

Це все майно розташоване за адресами:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К, 1Ж;

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, буд. 10, прим. 3, прим. 2.

Будівлі належать діючому ДП “Криворізький експертно-технічний центр Держпраці”. Підприємство збиткове. За підсумками 2022 року ДП заборгувало 6,041 млн грн. На підприємстві зареєстровано 77 працівників.

Підприємство займається діагностування, аналізом експертизою у гірничій, технологічній та інших суміжних галузях.

За понад 14 млн новий власник отримає 19 зареєстрованих одиниць транспортних засобів і спецтехніки (легкові та вантажопасажирські автомобілі, трактор колісний, причіп тракторний тощо) 1998–2016років випуску. Крім цього, споруди та технічне обладнання, меблі, інвентар тощо.

Щоправда, переможець аукціону має не тільки заплатити за приватизоване майно, а й погасити 6 місяців боргів зарплатні перед співробітниками та бюджетом. Також новий власник не зможе звільняти працівників.

Аукціон проведуть 7 грудня. За схемою трираундового англійського аукціону.

Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував.

Якщо лот продати не вдасться, тоді його відправлять на повторні торги зі зниженням ціни.

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