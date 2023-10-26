У Кривому Розі у сквері невідомий напав на підлітка: накинув зашморг на шию та пограбував

Там у сквері на 44 кварталі невідомий напав ззаду на 15-річного хлопчика, накинувши йому зашморг на шию. Підліток втратив свідомість та впав на землю. Нападник зняв з підлітка кросівки та куртку, в якій були особисті речі, та втік.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Коли хлопець отямився, він підійшов до перехожого та попросив викликати швидку. Закривавленого підлітка госпіталізували до реанімації, йому наклали кілька швів на голові та згодом перевели у травматологію.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.
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