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У Кривому Розі судили жінку, яка побила сусідку палицею: що вирішили

Вчора 18:23
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Особиста неприязнь між двома сусідками у Кривому Розі закінчилася лікуванням однієї із них та судовим розглядом.

Новости Днепра про У Кривому Розі судили жінку, яка побила сусідку палицею: що вирішили

19 квітня близько 12:30 між двома сусідками виникла чергова сварка на побутовому підґрунті. Одна із жінок схопила палицю та побила опонентку.

Постраждала звернулася в лікарню та поліцію із заявою про побиття.

Про цей випадок йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За висновками експертів, потерпіла отримала більше п’яти ударів по тілу, в основному удари були по грудях та руках. Синці на молочних залозах, забійні рани пальців судово-медичний експерт класифікував як «легкі тілесні ушкодження».

Нещодавно Жовтневий районний суд міста виніс вирок підозрюваній жінці за умисну фізичну шкоду за ч. 1 ст. 125 КК України й визначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

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