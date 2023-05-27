У Кривому Розі серед білого дня чоловік намагався зґвалтувати 16-річну дівчину

25 травня близько 15:00 у Покровському районі поруч із зупинкою громадського транспорту чоловік намагався зґвалтувати 16-річну дівчину: нападник схопив її, повалив на землю, після чого вдарив по голові.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Свідками злочину стали перехожі, які зупинили та утримували ґвалтівника до приїзду поліцейських.

Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин та низкою інших правопорушень.

Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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