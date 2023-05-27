В Україні уже з 1 червня може зрости тариф на електроенергію: подробиці

Тариф пропонують підвищити вдвічі.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт*год у рамках першого етапу корегування цін.

Про це повідомляють ЗМІ.

Окрім того, що регулятор пропонує удвічі підняти тариф на електроенергію, він також просить уряд встановити на неї єдину ціну, тобто скасувати диверсифікацію за обсягами споживання.

Зазначається, що запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники «Енергоатому» й «Укргідроенерго», адже саме за їхній рахунок покривається різниця в ринковій ціні електроенергії, що становить зараз приблизно 6 грн/кВт*год, та тарифами для населення.

Кабмін, найімовірніше, буде розглядати цю пропозицію на своєму засіданні найближчим часом.

Нагадаємо, наразі тариф на електроенергію для населення становить 1,44 грн/кВт*год при місячному споживанні до 250 кВт*год і 1,68 грн/кВт*год при споживанні більших обсягів.

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