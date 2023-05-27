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  • В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

Сегодня 16:58
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25 мая около 15:00 в Покровском районе рядом с остановкой общественного транспорта мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку: он схватил ее, повалил на землю, после чего ударил по голове.

Новости Днепра про В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Свидетелями преступления стали прохожие, которые остановили и удерживали насильника до приезда полицейских.

Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 28-летний местный житель, ранее уже осужденный за аналогичное преступление и ряд других правонарушений.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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