В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Свидетелями преступления стали прохожие, которые остановили и удерживали насильника до приезда полицейских.
Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 28-летний местный житель, ранее уже осужденный за аналогичное преступление и ряд других правонарушений.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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