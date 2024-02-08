У Кривому Розі пролунав вибух: офіційний коментар

О 16:51 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Пізніше Telegram-канали повідомили, що у Кривому Розі чули вибух.
Цю інформацію прокоментував Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, все нормально.
Щодо вибуху. Без конкретики, але все нормально, – написав Вілкул.
Будь ласка, бережіть себе!
Оновлено: відбій тривоги!
Оновлено2: Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що над Криворізьким районом оборонці неба збили керовану авіаційну ракету Х-59.
Дякуємо нашим захисникам!
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