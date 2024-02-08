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В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Сегодня 17:23
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Будьте в безопасных местах!
Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Фото условное.

В 16:51 в Днепропетровской области объявили тревогу. Позже Telegram-каналы сообщили, что в Кривом Роге слышали взрыв.

Эту информацию прокомментировал глава Рады обороны города Александр Вилкул.

По его словам, все нормально.

По поводу взрыва. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Пожалуйста, берегите себя!

Обновлено: отбой тревоги!

Обновлено2: Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что над Криворожским районом защитники неба сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

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