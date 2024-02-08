В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

В 16:51 в Днепропетровской области объявили тревогу. Позже Telegram-каналы сообщили, что в Кривом Роге слышали взрыв.
Эту информацию прокомментировал глава Рады обороны города Александр Вилкул.
По его словам, все нормально.
По поводу взрыва. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.
Пожалуйста, берегите себя!
Обновлено: отбой тревоги!
Обновлено2: Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что над Криворожским районом защитники неба сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
Спасибо нашим защитникам!
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