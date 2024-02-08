В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

По поводу взрыва. Без конкретики, но все нормально, – написал Вилкул.

По его словам, все нормально.

В 16:51 в Днепропетровской области объявили тревогу. Позже Telegram-каналы сообщили, что в Кривом Роге слышали взрыв.

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года.

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