У Кривому Розі під колесами трамвая загинула жінка

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, трагічний інцидент стався близько 22:00 на вулиці Кокчетавській.
Жінка стояла на зупинці громадського транспорту. Як вона опинилася під колесами трамвая – поки невідомо.
Від отриманих травм потерпіла померла відразу.
На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.
ФОТО 18+!!!
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