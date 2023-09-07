У Кривому Розі під колесами трамвая загинула жінка

Учора ввечері у Кривому Розі сталася трагедія - 40-річна жінка загинула під колесами трамвая.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, трагічний інцидент стався близько 22:00 на вулиці Кокчетавській.

Жінка стояла на зупинці громадського транспорту. Як вона опинилася під колесами трамвая – поки невідомо.

Від отриманих травм потерпіла померла відразу.

На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

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