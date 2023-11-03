У Кривому Розі переселенець з Херсонщини підпалив себе

Чоловік облив себе бензином, а потім дістав запальничку.

У Кривому Розі нетверезий чоловік підпалив себе. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила медикиня Тетяна Романчук.

Нещасний випадок стався 31 жовтня. Чоловік випив зайвого та хотів “налякати” дружину, тому облив себе бензином і підпалив запальничку. Скоріше за все, він не хотів собі нашкодити, але щось пішло не так і одяг на ньому загорівся.

Медики швидкої, які приїхали за вісім хвилин після отримання виклику, оглянули чоловіка та знеболили його. За словами медикині, у пацієнта було обпечено 30% тіла.

Фельдшери протягом 10 хвилин провели знеболення та обробили опіки протиопіковим гелем, і через 15 хвилин постраждалий був доставлений до опікового відділення міської лікарні, – розповіла Тетяна.

Відомо, що подружжя переїхало до Кривого Рогу з Херсонщини.

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