В Кривом Роге переселенец из Херсона поджег себя

Мужчина облил себя бензином, а затем достал зажигалку.

В Кривом Роге нетрезвый мужчина поджег себя. Об этом на своей Facebook-странице сообщила медик Татьяна Романчук.

Несчастный случай произошел 31 октября. Мужчина выпил лишнего и хотел «напугать» жену, поэтому облил себя бензином и поджег зажигалку. Скорее всего, он не хотел себе навредить, но что-то пошло не так и одежда на нем загорелась.

Медики скорой, которые приехали через восемь минут после получения вызова, осмотрели мужчину и обезболили его. По словам медика, у пациента было обожжено 30% тела.

Фельдшеры в течение 10 минут провели обезболивание и обработали ожоги противоожоговым гелем, и через 15 минут пострадавший был доставлен в ожоговое отделение городской больницы, – рассказала Татьяна.

Известно, что супруги переехали в Кривой Рог из Херсона.

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