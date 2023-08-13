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  • У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

Сьогодні 18:51
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У суботу, 12 серпня, у Кривому Розі на вулиці Едуарда Фукса сталася аварія, внаслідок якої травмувалося троє людей. Серед них - 8-річна дівчинка.

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

Відомо, що мікроавтобус Renault та легковик Škoda рухалися у попутному напрямку. Коли перший транспортний засіб почав розвертати з крайнього правого ряду, в нього в’їхала друга іномарка.

Про це пише сайт “СВОЇ”.

У результаті удару Renault перекинулося на бік. 

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

Постраждали троє людей, серед яких 8-річна дівчинка і її бабуся. Дитину з незначними травмами госпіталізували до лікарні, де медики діагностували в неї забій лівого плеча. 

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

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Новости Днепра про У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабусяУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабусяРусский

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