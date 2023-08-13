У Кривому Розі перекинувся мікроавтобус: постраждали дитина та бабуся

Відомо, що мікроавтобус Renault та легковик Škoda рухалися у попутному напрямку. Коли перший транспортний засіб почав розвертати з крайнього правого ряду, в нього в’їхала друга іномарка.
Про це пише сайт “СВОЇ”.
У результаті удару Renault перекинулося на бік.
Постраждали троє людей, серед яких 8-річна дівчинка і її бабуся. Дитину з незначними травмами госпіталізували до лікарні, де медики діагностували в неї забій лівого плеча.
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