В Кривом Роге перевернулся микроавтобус: пострадали ребенок и бабушка

В субботу, 12 августа, в Кривом Роге на улице Эдуарда Фукса произошла авария, в результате которой травмировались три человека. Среди них - 8-летняя девочка.

Известно, что микроавтобус Renault и легковушка Škoda двигались в попутном направлении. Когда первое транспортное средство начало разворачиваться из крайнего правого ряда, в него въехала вторая иномарка.

Об этом пишет сайт «СВОИ».

В результате удара Renault перевернулось на бок.

Пострадали три человека, среди которых 8-летняя девочка и ее бабушка. Ребенка с незначительными травмами госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у нее ушиб левого плеча.

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