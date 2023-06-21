У Кривому Розі патрульних викликали на домашнє насильство, а вони виявили склад набоїв: подробиці

Чоловік сказав, що це - "трофеї".

Днями до Патрульної поліції Кривого Рогу надійшов виклик про домашнє насильство в Центрально-Міському районі.

Правоохоронці прибули за вказаною адресою та під час бесіди з 39-річним кривдником помітили 90 набоїв калібру 5.45.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу.

Чоловік пояснив поліцейським, що це “трофеї”.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Набої вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік.

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