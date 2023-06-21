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  • В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности

В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности

Сегодня 10:43
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Мужчина сказал, что это – "трофеи".

На днях в Патрульную полицию Кривого Рога поступил вызов о домашнем насилии в Центрально-Городском районе.

Правоохранители прибыли по указанному адресу и во время беседы с 39-летним обидчиком заметили 90 патронов калибра 5.45.

Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога.

Новости Днепра про В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности

Мужчина объяснил полицейским, что это «трофеи».

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Патроны изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, что в многоэтажке в Днепре раздался взрыв: пострадал мужчина.

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Новости Днепра про В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробностиРусский

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