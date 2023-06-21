В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности

На днях в Патрульную полицию Кривого Рога поступил вызов о домашнем насилии в Центрально-Городском районе.
Правоохранители прибыли по указанному адресу и во время беседы с 39-летним обидчиком заметили 90 патронов калибра 5.45.
Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога.
Мужчина объяснил полицейским, что это «трофеи».
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Патроны изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, ранее мы писали, что в многоэтажке в Днепре раздался взрыв: пострадал мужчина.
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