У Кривому Розі на площі Визволення вандали спалили біотуалет

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.
Пластмасова споруда швидко вигоріла вщент, залишивши лише декілька слідів по себе на асфальті.
Вогонь також пошкодив модульне укриття, яке стояло поруч.
Біотуалет вже не вперше став ціллю вандалів.
Раніше невідомі пропалили у двері величезну діру.
Хто псує міське майно поки що невідомо.
Поруч з укриттям залишилася лише платна вбиральня, вхід до біотуалету був безкоштовний.
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