У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

Зараз місцеперебування хлопців невідомо. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.
Особисті прикмети 13-річного Володимира та 11-річного Владислава:
зріст 130 та 150 см, худорляві, обидва мають коротке світле волосся.
Були одягнені у спортивні костюми, штани та кофти.
Поліція просить повідомити за телефоном: (096) 884 83 94 або 102, якщо вам відома будь-яка інформація про їх місцезнаходження.
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