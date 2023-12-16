Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

Сьогодні 11:56
просмотров

Двоє підлітків о сьомій ранку втекли з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

 

Зараз місцеперебування хлопців невідомо. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

Особисті прикмети 13-річного Володимира та 11-річного Владислава:

зріст 130 та 150 см, худорляві, обидва мають коротке світле волосся.

Були одягнені у спортивні костюми, штани та кофти.

Поліція просить повідомити за телефоном: (096) 884 83 94 або 102, якщо вам відома будь-яка інформація про їх місцезнаходження.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава ПузирінаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі “замінували” будівлю УСБУ, редакцію “Дніпро Оперативний” та суди
Новини Дніпра
Сьогодні 10:55
У Дніпрі “замінували” будівлю УСБУ, редакцію “Дніпро Оперативний” та суди

У Дніпрі за минулу добу надійшло багато повідомлень про "мінування"…

У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser
Новини Дніпра
Сьогодні 10:05
У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser

Сьогодні о пів на шосту ранку до наздвичайників надійшло повідомлення про…

Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині військові сил ППО знищили 2 ворожих "Шахеда".

На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков
Новини Дніпра
Сьогодні 08:42
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков

На Бахумутському напрямку загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Олексій Михайлович Чурбаков.

Наверх