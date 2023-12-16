У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser

Сьогодні о пів на шосту ранку до наздвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бородинській.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці дніпровські рятувальники побачили, що на тимчасовій зупинці горить позашляховик Toyota Land Cruiser.

Полум’я поширилося на моторний відсік та салон автомобіля.

Пожежу локалізували за 15 хвилин. Від вогню ніхто не постраждав.

На місці працювала бригада рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: