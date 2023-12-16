У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці дніпровські рятувальники побачили, що на тимчасовій зупинці горить позашляховик Toyota Land Cruiser.
Полум’я поширилося на моторний відсік та салон автомобіля.
Пожежу локалізували за 15 хвилин. Від вогню ніхто не постраждав.
На місці працювала бригада рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
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