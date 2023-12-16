Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser

Сьогодні 10:05
просмотров

Сьогодні о пів на шосту ранку до наздвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бородинській.

Новости Днепра про У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land Cruiser

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці дніпровські рятувальники побачили, що на тимчасовій зупинці горить позашляховик Toyota Land Cruiser.

Полум’я поширилося на моторний відсік та салон автомобіля. 

Пожежу локалізували за 15 хвилин. Від вогню ніхто не постраждав.

На місці працювала бригада рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на тимчасовій зупинці горів позашляховик Toyota Land CruiserУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині військові сил ППО знищили 2 ворожих "Шахеда".

На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков
Новини Дніпра
Сьогодні 08:42
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Чурбаков

На Бахумутському напрямку загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини Олексій Михайлович Чурбаков.

У Дніпрі до кінця грудня подекуди відключать газ
Новини Дніпра
Вчора 21:59
У Дніпрі до кінця грудня подекуди відключать газ

У Дніпрі несподівано анонсували ще одне відключення газу до кінця…

У Дніпрі продають кримську сосну по 200 гривень
Новини Дніпра
Вчора 21:03
У Дніпрі продають кримську сосну по 200 гривень

У Дніпрі в самому розпалі продаж новорічних ялинок.

Наверх