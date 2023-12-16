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  • В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава Пузырина

В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава Пузырина

Сегодня 11:56
просмотров

Двое подростков в семь утра сбежали из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Новости Днепра про В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава Пузырина

Новости Днепра про В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава Пузырина

Сейчас местонахождение ребят неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Личные приметы 13-летнего Владимира и 11-летнего Владислава:

рост 130 и 150 см, худощавые, оба имеют короткие светлые волосы.

Были одеты в спортивные костюмы, брюки и кофты.

Полиция просит сообщить по телефону: (096) 884 83 94 или 102, если вам известна какая-либо информация об их местонахождении.

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Новости Днепра про В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава ПузыринаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава ПузыринаРусский

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