В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Владимира Бирюкова и 11-летнего Владислава Пузырина

Сейчас местонахождение ребят неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Личные приметы 13-летнего Владимира и 11-летнего Владислава:
рост 130 и 150 см, худощавые, оба имеют короткие светлые волосы.
Были одеты в спортивные костюмы, брюки и кофты.
Полиция просит сообщить по телефону: (096) 884 83 94 или 102, если вам известна какая-либо информация об их местонахождении.
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