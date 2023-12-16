У Дніпрі “замінували” будівлю УСБУ, редакцію “Дніпро Оперативний” та суди

У Дніпрі за минулу добу надійшло багато повідомлень про "мінування" будівель.

Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.

Спочатку надійшов анонімний дзвінок про мінування надійшов до гімназії №13. Вибухотехніки не виявили на місці небезпечних речовин.

У другому випадку повідомлялось про мінування будівлі УСБУ, редакції “Дніпро Оперативний” та судів міста (обстежено 14 об’єктів: приміщення СБУ, редакції, 12 судів).

На третій раз аноніми заявили, що замінували будівлі військкоматів, міських банків та аеропорту. Було обстежено 104 об’єкти, вибухові предмети не знайдені.

Бригади рятувальників на виклики не залучались.

Нагадаємо, що завідомо неправдоподібні повідомлення про мінування чи вибухи загрожує кримінальна відповідальність, відповідно до статті 259 ККУ (від 2 до 6 років позбавлення волі).

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