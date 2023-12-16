В Кривом Роге на площади Освобождения вандалы сожгли биотуалет

В центре города Кривой Рог неизвестные сожгли биотуалет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

Пластмассовая постройка быстро выгорела дотла, оставив лишь несколько следов по себе на асфальте.

Огонь также повредил стоящее рядом модульное укрытие.

Биотуалет уже не в первый раз стал целью вандалов.

Раньше неизвестные прожгли в дверь огромную дыру.

Кто портит городское имущество, пока неизвестно.

Рядом с укрытием осталась только платная туалет, вход в биотуалет был бесплатный.

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