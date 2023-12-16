В Кривом Роге на площади Освобождения вандалы сожгли биотуалет

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».
Пластмассовая постройка быстро выгорела дотла, оставив лишь несколько следов по себе на асфальте.
Огонь также повредил стоящее рядом модульное укрытие.
Биотуалет уже не в первый раз стал целью вандалов.
Раньше неизвестные прожгли в дверь огромную дыру.
Кто портит городское имущество, пока неизвестно.
Рядом с укрытием осталась только платная туалет, вход в биотуалет был бесплатный.
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