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  • У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували

У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували

Сьогодні 11:17
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині пограбували військового на парковці ТРЦ.

Новости Днепра про У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували

Інцидент трапився 6 лютого у Кривому Розі. На парковці місцевого ТРЦ до 29-річного військового посеред дня підійшли троє незнайомців, які напали на чоловіка, побили його, а потім зрізали сумку. 

Як повідомили у поліції Кривого Рогу, напад стався близько 15:30 на паркувальному майданчику біля торговельного центру у Центрально-Міському районі.

Після нападу військовий відразу звернувся до правоохоронців. За годину поліціянти відстежили маршрут автомобіля нападників та знайшли трьох місцевих жителів, які обікрали постраждалого.

Це жителі Кривого Рогу віком 34, 36 та 42 роки.

Новости Днепра про У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували

Їх затримали, з автомобіля вилучили особисте майно потерпілого та кухонний ніж.

7 лютого затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбувалиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбувалиРусский

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