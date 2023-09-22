У Кривому Розі чоловік випав з 4-го поверху

Учора, 21 вересня, у Кривому Розі стався жахливий інцидент. На вулиці Гагаріна 44-річний чоловік випав з вікна 4-го поверху.
На жаль, від отриманих травм він помер на місці.
Як повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”, загиблий був з іншого міста, а у Кривому Розі він квартиру винаймав.
За словами сусідів, напередодні чоловік приймав гостей – вони випивали. Припускають, що господарю могли допомогти «вийти» у вікно.
За попередньою інформацією, правоохоронці на тілі чоловіка не виявили ушкоджень, які б свідчили про факт насильницької смерті.
Усі обставини події будуть з’ясовувати слідчі.
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