У Кривому Розі чоловік випав з 4-го поверху

На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Учора, 21 вересня, у Кривому Розі стався жахливий інцидент. На вулиці Гагаріна 44-річний чоловік випав з вікна 4-го поверху.

На жаль, від отриманих травм він помер на місці.

Як повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”, загиблий був з іншого міста, а у Кривому Розі він квартиру винаймав.

За словами сусідів, напередодні чоловік приймав гостей – вони випивали. Припускають, що господарю могли допомогти «вийти» у вікно.

За попередньою інформацією, правоохоронці на тілі чоловіка не виявили ушкоджень, які б свідчили про факт насильницької смерті.

Усі обставини події будуть з’ясовувати слідчі.

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