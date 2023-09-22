В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа

Вчера, 21 сентября, в Кривом Роге произошел ужасный инцидент. На улице Гагарина 44-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа.
К сожалению, от полученных травм он умер на месте.
Как сообщает издание “Свои. Кривой Рог”, погибший был из другого города, а в Кривом Роге он снимал квартиру.
По словам соседей, накануне мужчина принимал гостей – они выпивали. Предполагают, что хозяину помогли «выйти» в окно.
По предварительной информации, правоохранители на теле мужчины не обнаружили повреждений, свидетельствующих о факте насильственной смерти.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.
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