В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа

К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

Вчера, 21 сентября, в Кривом Роге произошел ужасный инцидент. На улице Гагарина 44-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа.

К сожалению, от полученных травм он умер на месте.

Как сообщает издание “Свои. Кривой Рог”, погибший был из другого города, а в Кривом Роге он снимал квартиру.

По словам соседей, накануне мужчина принимал гостей – они выпивали. Предполагают, что хозяину помогли «выйти» в окно.

По предварительной информации, правоохранители на теле мужчины не обнаружили повреждений, свидетельствующих о факте насильственной смерти.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

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