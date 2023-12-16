У Кривому Розі чоловік побив власну дружину до непритомного стану

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка за нанесення важких тілесних ушкоджень власній дружині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У подружжя сталася сварка, під час якої чоловік декілька разів ударив дружину кулаком по голові.

Жінку ушпиталили до лікарні у важкому стані.

Слідчі 12 грудня повідомили 45-річному домашньому тирану про підозру за ст. 121 ч.1 (нанесення умисних тяжких тілесних пошкоджень) ККУ.

У п’ятницю, 14 грудня, йому обрали запобіжний захід.

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