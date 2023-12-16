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На Дніпропетровщині підлітки побили та пограбували 35-річного чоловіка

Сьогодні 13:45
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На Дніпропетровщині двоє молодих хлопців побили та пограбували 35-річного чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підлітки побили та пограбували 35-річного чоловіка

Інцидент трапився 14 грудня у місті Павлоград. 

Про це пише Дніпро Оперативний. 

“16-річний учень Тернівського професійного гірничого ліцею та його безробітний 19-річний друг після спільного вживання алкоголю з 35-річним чоловіком, побили його та відібрали телефон та гаманець”, – сказано у повідомленні.

Чоловіка доставили до лікарні з численними травмами. 

Агресорів затримала поліція. За розбійний напад обом зловмисниками загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. 

Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція розшукує двох хлопчиків, які втікли з лікарні в АНД районі міста Дніпро.

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