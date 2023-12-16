На Дніпропетровщині підлітки побили та пограбували 35-річного чоловіка

На Дніпропетровщині двоє молодих хлопців побили та пограбували 35-річного чоловіка.

Інцидент трапився 14 грудня у місті Павлоград.

Про це пише Дніпро Оперативний.

“16-річний учень Тернівського професійного гірничого ліцею та його безробітний 19-річний друг після спільного вживання алкоголю з 35-річним чоловіком, побили його та відібрали телефон та гаманець”, – сказано у повідомленні.

Чоловіка доставили до лікарні з численними травмами.

Агресорів затримала поліція. За розбійний напад обом зловмисниками загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція розшукує двох хлопчиків, які втікли з лікарні в АНД районі міста Дніпро.

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