На Дніпропетровщині підлітки побили та пограбували 35-річного чоловіка

Інцидент трапився 14 грудня у місті Павлоград.
Про це пише Дніпро Оперативний.
“16-річний учень Тернівського професійного гірничого ліцею та його безробітний 19-річний друг після спільного вживання алкоголю з 35-річним чоловіком, побили його та відібрали телефон та гаманець”, – сказано у повідомленні.
Чоловіка доставили до лікарні з численними травмами.
Агресорів затримала поліція. За розбійний напад обом зловмисниками загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція розшукує двох хлопчиків, які втікли з лікарні в АНД районі міста Дніпро.
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