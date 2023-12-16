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Розбив скло у авто та поцупив навіть крісло для собаки: у Дніпрі затримали підозрюваного у крадіжці

Сьогодні 14:43
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У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні крадіжки.

Новости Днепра про Розбив скло у авто та поцупив навіть крісло для собаки: у Дніпрі затримали підозрюваного у крадіжці

До поліції звернувся потерпілий, який припаркував свій Nissan біля будинку ввечері, а зранку виявив розбите скло та відсутність майна.

Було встановлено, що о 14 грудня на вулиці Робочій зловмисник розбив автомобільне скло та викрав гроші, сумку з особистими речами та крісло для собаки”, – сказано у повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.

Зловмисника затримали, а вкрадене майно було вилучено. 

Сьогодні слідчі висунули чоловіку підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (крадіжка).

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про Розбив скло у авто та поцупив навіть крісло для собаки: у Дніпрі затримали підозрюваного у крадіжціУкраїнська Новости Днепра про Розбив скло у авто та поцупив навіть крісло для собаки: у Дніпрі затримали підозрюваного у крадіжціРусский

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