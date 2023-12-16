Розбив скло у авто та поцупив навіть крісло для собаки: у Дніпрі затримали підозрюваного у крадіжці

До поліції звернувся потерпілий, який припаркував свій Nissan біля будинку ввечері, а зранку виявив розбите скло та відсутність майна.
Було встановлено, що о 14 грудня на вулиці Робочій зловмисник розбив автомобільне скло та викрав гроші, сумку з особистими речами та крісло для собаки”, – сказано у повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.
Зловмисника затримали, а вкрадене майно було вилучено.
Сьогодні слідчі висунули чоловіку підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (крадіжка).
Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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