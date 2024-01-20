У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця

У місті Кривий Ріг 57-річний чоловік наніс потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких останнього госпіталізували до міської лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Нападник вдарив 22-річного хлопця ножем у живіт 8 січня, в одній із квартир на території Довгинцівського району.

СОГ з’ясувала, що між чоловіками виник конфлікт, який призвів до серйозної травми у потерпілого.

Поліція затримала нападника в порядку ст. 208 ККУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Деталі інциденту з’ясовуватиме слідство.

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