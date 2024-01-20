Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця

У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця

Сьогодні 17:41
просмотров

У місті Кривий Ріг 57-річний чоловік наніс потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких останнього госпіталізували до міської лікарні. 

Новости Днепра про У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Нападник вдарив 22-річного хлопця ножем у живіт 8 січня, в одній із квартир на території Довгинцівського району.

СОГ з’ясувала, що між чоловіками виник конфлікт, який призвів до серйозної травми у потерпілого.

Поліція затримала нападника в порядку ст. 208 ККУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Деталі інциденту з’ясовуватиме слідство.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопцяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під кригу
Новини Дніпра
Сьогодні 18:22
На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під кригу

У селі Лозуватка Криворізького району дві дівчинки провалилися під кригу.

У Дніпрі патрульні повернули додому 5-річну “мандрівницю”, яка шукала маму
Новини Дніпра
Сьогодні 16:16
У Дніпрі патрульні повернули додому 5-річну “мандрівницю”, яка шукала маму

У Дніпрі патрульні повернули додому 5-річну дитину, яка пішла шукати…

В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції

У ліфті дніпровського житлового комплексу в аптечку поклали незвичайний предмет…

У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації
Новини Дніпра
Сьогодні 13:35
У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Мешканцю міста Кривий Ріг оголошено про підозру за фактом одержання…

Наверх