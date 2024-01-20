На Дніпропетровщині двоє підлітків підозрюються у крадіжці скутера

Поліція Синельниківщини оголосила підозри двом неповнолітнім за крадіжку скутера.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Підозрювані викрали мототранспорт з гаража у приватному будинку.

Злочин стався 2 січня близько 19:40 у с. Павлівка Синельниківського району. Відкривши хвірточку зі сторони огороду, хлопці проникли на приватну територію. Після чого відкривши двері гаража, викрали з нього мототранспорт, який належить 58-річній потерпілій, – сказано у повідомленні поліції.

Після крадіжки підозрювані поїхали кататись. Співробітники поліції згодом затримали любителів швидкої їзди.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих підлітків: 15 та 16 років. Неповнолітнім повідомлено про підозру, триває слідство.

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