На Дніпропетровщині двоє підлітків підозрюються у крадіжці скутера

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Підозрювані викрали мототранспорт з гаража у приватному будинку.
Злочин стався 2 січня близько 19:40 у с. Павлівка Синельниківського району. Відкривши хвірточку зі сторони огороду, хлопці проникли на приватну територію. Після чого відкривши двері гаража, викрали з нього мототранспорт, який належить 58-річній потерпілій, – сказано у повідомленні поліції.
Після крадіжки підозрювані поїхали кататись. Співробітники поліції згодом затримали любителів швидкої їзди.
Зловмисниками виявилися двоє місцевих підлітків: 15 та 16 років. Неповнолітнім повідомлено про підозру, триває слідство.
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