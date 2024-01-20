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У Дніпрі палав ангар з вантажними автомобілями

Сьогодні 09:51
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Сьогодні зранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тероборони.

Новости Днепра про У Дніпрі палав ангар з вантажними автомобілями

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Інцидент трапився о 14:17 на вулиці Тероборони Самарського району міста Дніпро.

Як було встановлено, в ангарі горять два вантажних автомобілі Renault Magnum та Renault Premium.

Пожежна бригада змогла приборкати вогонь за годину.

Загиблих та травмованих немає, до рятувальних робіт були залучені 14 пожежників. 

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