У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого

На місце одразу були направлені співробітники поліції.
За попередньою інформацією, двоє знайомих відпочивали у помешканні підозрюваного.
В них почалася словесна перепалка, а згодом бійка. Під час вари господар завдав декілька ударів ножів по голові потерпілого.
Після скоєння злочину зловмисник пішов спати в іншу кімнату. Коли прокинувся покинув місце злочину. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер на місці. – йдеться у повідомленні поліції.
Чоловіка затримали, на місці події поліцейські вилучили кухонний ніж, яким були завдані тілесні ушкодження потерпілому.
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