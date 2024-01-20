У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого

У Дніпрі на вулиці Леоніда Стромцова вчора, 19 січня, виявили тіло 41-річного чоловіка.

На місце одразу були направлені співробітники поліції.

За попередньою інформацією, двоє знайомих відпочивали у помешканні підозрюваного.

В них почалася словесна перепалка, а згодом бійка. Під час вари господар завдав декілька ударів ножів по голові потерпілого.

Після скоєння злочину зловмисник пішов спати в іншу кімнату. Коли прокинувся покинув місце злочину. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер на місці. – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка затримали, на місці події поліцейські вилучили кухонний ніж, яким були завдані тілесні ушкодження потерпілому.

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