Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер подав позов до суду на клуб за борги.

Екснаставник Дніпра-1 Олександр Кучер подав позов до Палати вирішення спорів УАФ.

Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів, – заявив Кучер в інтерв’ю для сайту “Український футбол“.

Комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман відповів на звинувачення.

За словами функціонера, у команді існує заборгованість по зарплатні за 2 місяці перед усією командою, але так продовжується вже багато часу.

Футбол розрахований на цільову аудиторію людей призовного віку, які воюють на фронті, які донатять на ЗСУ, віддаючи останні 100-200 гривень, а футболісти на цей час отримують 15, 20, 25 тисяч доларів, тому смішно читати про двомісячну заборгованість. Що в цьому випадку має робити вболівальник, розплакатися, – відповів Фрідман на звинувачення.

Перед весняною частиною чемпіонату дніпряни посідають друге місце, друге коло для них розпочнеться 24 лютого. Команда зіграє з Минаєм, який йде останнім.

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