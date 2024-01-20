Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”

Екснаставник Дніпра-1 Олександр Кучер подав позов до Палати вирішення спорів УАФ.
Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів, – заявив Кучер в інтерв’ю для сайту “Український футбол“.
Комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман відповів на звинувачення.
За словами функціонера, у команді існує заборгованість по зарплатні за 2 місяці перед усією командою, але так продовжується вже багато часу.
Футбол розрахований на цільову аудиторію людей призовного віку, які воюють на фронті, які донатять на ЗСУ, віддаючи останні 100-200 гривень, а футболісти на цей час отримують 15, 20, 25 тисяч доларів, тому смішно читати про двомісячну заборгованість. Що в цьому випадку має робити вболівальник, розплакатися, – відповів Фрідман на звинувачення.
Перед весняною частиною чемпіонату дніпряни посідають друге місце, друге коло для них розпочнеться 24 лютого. Команда зіграє з Минаєм, який йде останнім.
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