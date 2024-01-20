Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”

Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”

Сьогодні 12:01
просмотров

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер подав позов до суду на клуб за борги.

Новости Днепра про Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це

Екснаставник Дніпра-1 Олександр Кучер подав позов до Палати вирішення спорів УАФ.

Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів, – заявив Кучер в інтерв’ю для сайту “Український футбол“.

Комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман відповів на звинувачення. 

За словами функціонера, у команді існує заборгованість по зарплатні за 2 місяці перед усією командою, але так продовжується вже багато часу.

Футбол розрахований на цільову аудиторію людей призовного віку, які воюють на фронті, які донатять на ЗСУ, віддаючи останні 100-200 гривень, а футболісти на цей час отримують 15, 20, 25 тисяч доларів, тому смішно читати про двомісячну заборгованість. Що в цьому випадку має робити вболівальник, розплакатися, – відповів Фрідман на звинувачення.

Перед весняною частиною чемпіонату дніпряни посідають друге місце, друге коло для них розпочнеться 24 лютого. Команда зіграє з Минаєм, який йде останнім.

Читайте також:

Новости Днепра про Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це Українська Новости Днепра про Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого
Новини Дніпра
Сьогодні 11:18
У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого

У Дніпрі на вулиці Леоніда Стромцова вчора, 19 січня, виявили…

У Дніпрі палав ангар з вантажними автомобілями
Новини Дніпра
Сьогодні 09:51
У Дніпрі палав ангар з вантажними автомобілями

Сьогодні зранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці…

Вночі окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:46
Вночі окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії, – Лисак

Вночі окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. 

У Дніпрі за крадіжку алкоголю та в’яленого м’яса з “Море Пива” судили доцента університету
Новини Дніпра
Вчора 21:57
У Дніпрі за крадіжку алкоголю та в’яленого м’яса з “Море Пива” судили доцента університету

У Дніпрі доцент університету "спокусився" в'яленим м'ясом та пивом з…

Наверх