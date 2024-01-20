В Кривом Роге 57-летний мужчина во время ссоры ударил ножом 22-летнего парня

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Нападающий ударил 22-летнего парня ножом в живот 8 января, в одной из квартир на территории Долгинцевского района.
СОГ выяснила, что между мужчинами возник конфликт, приведший к серьезной травме у потерпевшего.
Полиция задержала нападающего в порядке ст. 208 УК.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкие телесные повреждения) УКУ. Детали инцидента будут выяснять следствие.
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Козенко Антон
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