Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції

В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції

Сьогодні 15:34
просмотров

У ліфті дніпровського житлового комплексу в аптечку поклали незвичайний предмет "першої необхідності".

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр

Хтось вирішив, що презервативи повинні бути у ліфті “про всяк випадок”.

Особливо часто використовувати аварійні скриньки у ліфті почали у Києві, під час масштабних атак на критичну інфраструктуру, у 2022 році. 

В аварійні бокси зазвичай кладуть заспокійливе, воду та інші речі.

У дніпровському боксі є вологі серветки, презервативи, бинти та ліки. 

Читайте також:

Новости Днепра про В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепціїУкраїнська Новости Днепра про В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепціїРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації
Новини Дніпра
Сьогодні 13:35
У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Мешканцю міста Кривий Ріг оголошено про підозру за фактом одержання…

На Дніпропетровщині двоє підлітків підозрюються у крадіжці скутера
Новини Дніпра
Сьогодні 12:50
На Дніпропетровщині двоє підлітків підозрюються у крадіжці скутера

Поліція Синельниківщини оголосила підозри двом неповнолітнім за крадіжку скутера.

Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”
Новини Дніпра
Сьогодні 12:01
Екс-тренер СК Дніпро-1 Кучер подав на клуб до суду за борги: у клубі заявили, що це “навіть смішно читати”

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер подав позов до…

У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого
Новини Дніпра
Сьогодні 11:18
У Дніпрі затримали 44-річного чоловіка за вбивство знайомого

У Дніпрі на вулиці Леоніда Стромцова вчора, 19 січня, виявили…

Наверх