В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції

У ліфті дніпровського житлового комплексу в аптечку поклали незвичайний предмет "першої необхідності".

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр“

Хтось вирішив, що презервативи повинні бути у ліфті “про всяк випадок”.

Особливо часто використовувати аварійні скриньки у ліфті почали у Києві, під час масштабних атак на критичну інфраструктуру, у 2022 році.

В аварійні бокси зазвичай кладуть заспокійливе, воду та інші речі.

У дніпровському боксі є вологі серветки, презервативи, бинти та ліки.

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