В одному з ЖК Дніпра помітили незвичайну аптечку з засобами контрацепції

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр“
Хтось вирішив, що презервативи повинні бути у ліфті “про всяк випадок”.
Особливо часто використовувати аварійні скриньки у ліфті почали у Києві, під час масштабних атак на критичну інфраструктуру, у 2022 році.
В аварійні бокси зазвичай кладуть заспокійливе, воду та інші речі.
У дніпровському боксі є вологі серветки, презервативи, бинти та ліки.
Читайте також:
Автор:
Мешканцю міста Кривий Ріг оголошено про підозру за фактом одержання…
Поліція Синельниківщини оголосила підозри двом неповнолітнім за крадіжку скутера.
Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер подав позов до…
У Дніпрі на вулиці Леоніда Стромцова вчора, 19 січня, виявили…