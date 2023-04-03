У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

Так, на дільниці перегону кар’єра «Першотравневий» Північного комбінату перекинувся вагон вантажного потяга, він розчавив помічника машиніста. На жаль, шансів вижити у 26-річного чоловіка не було – він загинув на місці.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Відомо, що локомотив рухався з п’ятьма вагонами, які були завантажені гірничою масою. З невідомих причин машиніст допустив перекидання вагону, на підніжці якого стояв помічник.
Усі деталі події будуть встановлювати правоохоронці.
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