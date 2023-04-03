Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

Сьогодні 15:29
просмотров

Трагедія сталася сьогодні рано-вранці.

Новости Днепра про У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

Так, на дільниці перегону кар’єра «Першотравневий» Північного комбінату перекинувся вагон вантажного потяга, він розчавив помічника машиніста. На жаль, шансів вижити у 26-річного чоловіка не було – він загинув на місці.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Відомо, що локомотив рухався з п’ятьма вагонами, які були завантажені гірничою масою. З невідомих причин машиніст допустив перекидання вагону, на підніжці якого стояв помічник.

Усі деталі події будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловікУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що зараз з кінологами “Антарєсу”, які підірвалися на розтяжці і лікуються в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:54
    Що зараз з кінологами “Антарєсу”, які підірвалися на розтяжці і лікуються в Дніпрі

    Лариса Борисенко, яка підірвалася на розтяжці минулого тижня, прийшла до…

    На Дніпропетровщині судитимуть священика-колаборанта з УПЦ МП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:58
    На Дніпропетровщині судитимуть священика-колаборанта з УПЦ МП

    На Дніпропетровщині оголосили підозру священику храму УПЦ МП.

    Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:27
    Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

    Водний патруль на Дніпропетровщині виявив рибалку-браконьєра.

    На Дніпропетровщині вщент згорів Mercedes Sprinter (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    На Дніпропетровщині вщент згорів Mercedes Sprinter (ФОТО)

    Що стало причиною займання - поки невідомо.

    Наверх