У кар’єрі Кривого Рогу перекинувся вагон вантажного потяга: загинув 26-річний чоловік

Трагедія сталася сьогодні рано-вранці.

Так, на дільниці перегону кар’єра «Першотравневий» Північного комбінату перекинувся вагон вантажного потяга, він розчавив помічника машиніста. На жаль, шансів вижити у 26-річного чоловіка не було – він загинув на місці.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Відомо, що локомотив рухався з п’ятьма вагонами, які були завантажені гірничою масою. З невідомих причин машиніст допустив перекидання вагону, на підніжці якого стояв помічник.

Усі деталі події будуть встановлювати правоохоронці.

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