Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

У суботу, 1 квітня, близько опівночі під час патрулювання на Кам’янському водосховищі патрульні помітили на воді гумовий човен з невідомим чоловіком.
Коли він пристав до берегу, поліцейські підійшли, щоб перевірити вказаного громадянина та його плавзасіб.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
У човні інспектори побачили 5 мішків із жилковими сітками та свіжовиловленою рибою: 100 карасів, 104 плоскирки, 135 пліток, 16 лящів, 17 окунів, 4 судаки та 39 раків.
За попереднім підрахунком, збиток, нанесений довкіллю, склав понад 700 тисяч гривень.
Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Триває перевірка.
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