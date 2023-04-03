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  • Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Сьогодні 13:27
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Водний патруль на Дніпропетровщині виявив рибалку-браконьєра.

Новости Днепра про Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

У суботу, 1 квітня, близько опівночі під час патрулювання на Кам’янському водосховищі патрульні помітили на воді гумовий човен з невідомим чоловіком.

Коли він пристав до берегу, поліцейські підійшли, щоб перевірити вказаного громадянина та його плавзасіб.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

У човні інспектори побачили 5 мішків із жилковими сітками та свіжовиловленою рибою: 100 карасів, 104 плоскирки, 135 пліток, 16 лящів, 17 окунів, 4 судаки та 39 раків.

Новости Днепра про Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Новости Днепра про Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

За попереднім підрахунком, збиток, нанесений довкіллю, склав понад 700 тисяч гривень.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Триває перевірка. 

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Новости Днепра про Наловив карасиків та раків на 700 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєраУкраїнська

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