Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.

Дніпро:

Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 3 квітня у м. Дніпро за адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 48, 50, 52, 52а;

вул. Театральна: 1, 3, 3а, 5, 5а.

вул. Робоча: 89, 91, 91А.

На 7 квітня:

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 2а, 3, 5, 5а.

Вільногірськ:

Планові роботи з 09:00 до 17:00 на 3 квітня у м. Вільногірськ за адресами:

вул. Центральна: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, ліцей №4.

На 4 квітня:

вул. Молодіжна: 32, 32а, 34, 34а, 34б, КДНЗ №4.

На 5 квітня:

вул. Садова: 30, 32;

вул. Юрія Устенка: 23, 25;

вул. Криничанська: 1; ліцей №2.

На 6 квітня:

вул. Молодіжна: 16а, 22а, 24/2;

вул. Варена: 13/7, 15а, 21а, 21/8;

вул. Юрія Устенка: 3, 5;

вул. Гагаріна: 4, 4а, 6.

Жовті Води

Планові роботи з 08:00 до 13:00 на 3 квітня у м. Жовті Води за адресами:

вул. Володимира Великого: 2-80 (парні), 59-125 (непарні);

вул. Осіння: 63-109 (непарні), 8-58 (парні);

З 08:00 до 17:00:

З 08:00 до 17:00: вул. Львівська: 149-195 (непарні), 162-192 (парні);

пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а.

З 13:00 до 17:00:

З 13:00 до 17:00: вул. Львівська: 194-220 (парні), 197, 199;

вул. Підгірна: 93-131 (непарні), 112-134 (парні);

вул. Степова: 1-45 (непарні).

На 4 квітня з 08:00 до 13:00:

вул. Пожежна: 1, 3, 4, 5, 8;

вул. Кодацька: 7;

вул. Бульвар Свободи: 4/4.

З 13:00 до 17:00:

вул. Львівська: 149-197 (непарні), 162-220 (парні);

пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а.

На 5 квітня з 08:00 до 17:00:

пров. Привокзальний: 2-12 (парні);

пров. Сєрова: 1-11 (непарні), 2-16 (парні);

вул. Купріна: 4-18 (парні).

З 08:00 до 13:00:

вул. Купріна: 2;

пров. Івана Мазепи: 1-16;

пров. Дубініна: 1-13 (непарні);

вул. Маяковського: 2-12 (парні);

вул. Жуковського: 4-16 (парні).

На 6 квітня з 08:00 до 17:00:

вул. 8 Березня: 54-60 (парні), 97-105 (непарні);

пров. Затишний: 1-8;

пров. Лермонтова: 1-7 (непарні);

пров. Привокзальний: 2-12 (парні), 8а;

пров. Чехова: 1-8.

З 13:00 до 17:00:

вул. Ярослава Мудрого: 13, 15;

вул. Грушевського: 70.

На 7 квітня з 08:00 до 14:00:

вул. Івана Франка: 44-56 (парні).

З 08:00 до 15:00:

вул. Маяковського: 121-133 (непарні).

З 08:00 до 17:00:

вул. Баластна: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-42, 44-70 (парні);

вул. Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24-34 (парні), 29, 33, 35, 37;

вул. Володимира Великого: 82-94 (парні), 127, 131-135, 139-141;

вул. Львівська: 1, 2, 2а, 3-13 (непарні), 12-16 (парні), 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-50 (парні), 41, 43;

вул. Осіння: 62, 64, 66, 66а.

Криворізький район

Планові роботи з 09:50 до 21:50 на 7 квітня у Криворізькому районі за адресою:

с. Лозуватка, вул. Лесі Українки: 1- 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парні), 31, 32, 38-46 (парні), 47, 56.

Павлоград

Через проведення ремонтних робіт 4 та 5 квітня у м. Павлоград з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами: вул. Достоєвського: 3; ТОВ “Лайфселл”; КП “Павлоградтрансенерго”, ТОВ “Дніпробудпостачання”; ТОВ “Альянс”; Свято-Успенська УПЦ; ФОП Горобець; ФОП Іващенко.

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