Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

Сьогодні 12:11
просмотров

На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.
Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

#image_title

Дніпро:

Планові роботи з 08:00 до 17:00 на 3 квітня у м. Дніпро за адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 48, 50, 52, 52а;
  • вул. Театральна: 1, 3, 3а, 5, 5а.
  • вул. Робоча: 89, 91, 91А.

На 7 квітня:

  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 2а, 3, 5, 5а.

Вільногірськ:

Планові роботи з 09:00 до 17:00 на 3 квітня у м. Вільногірськ за адресами:

  • вул. Центральна: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, ліцей №4.

На 4 квітня:

  • вул. Молодіжна: 32, 32а, 34, 34а, 34б, КДНЗ №4.

На 5 квітня:

  • вул. Садова: 30, 32;
  • вул. Юрія Устенка: 23, 25;
  • вул. Криничанська: 1; ліцей №2.

На 6 квітня:

  • вул. Молодіжна: 16а, 22а, 24/2;
  • вул. Варена: 13/7, 15а, 21а, 21/8;
  • вул. Юрія Устенка: 3, 5;
  • вул. Гагаріна: 4, 4а, 6.

Жовті Води

Планові роботи з 08:00 до 13:00 на 3 квітня у м. Жовті Води за адресами:

  • вул. Володимира Великого: 2-80 (парні), 59-125 (непарні);
  • вул. Осіння: 63-109 (непарні), 8-58 (парні);
    З 08:00 до 17:00:
  • вул. Львівська: 149-195 (непарні), 162-192 (парні);
  • пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а.
    З 13:00 до 17:00:
  • вул. Львівська: 194-220 (парні), 197, 199;
  • вул. Підгірна: 93-131 (непарні), 112-134 (парні);
  • вул. Степова: 1-45 (непарні).

На 4 квітня з 08:00 до 13:00:

  • вул. Пожежна: 1, 3, 4, 5, 8;
  • вул. Кодацька: 7;
  • вул. Бульвар Свободи: 4/4.

З 13:00 до 17:00:

  • вул. Львівська: 149-197 (непарні), 162-220 (парні);
  • пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а.

На 5 квітня з 08:00 до 17:00:

  • пров. Привокзальний: 2-12 (парні);
  • пров. Сєрова: 1-11 (непарні), 2-16 (парні);
  • вул. Купріна: 4-18 (парні).

З 08:00 до 13:00:

  • вул. Купріна: 2;
  • пров. Івана Мазепи: 1-16;
  • пров. Дубініна: 1-13 (непарні);
  • вул. Маяковського: 2-12 (парні);
  • вул. Жуковського: 4-16 (парні).

На 6 квітня з 08:00 до 17:00:

  • вул. 8 Березня: 54-60 (парні), 97-105 (непарні);
  • пров. Затишний: 1-8;
  • пров. Лермонтова: 1-7 (непарні);
  • пров. Привокзальний: 2-12 (парні), 8а;
    пров. Чехова: 1-8.

З 13:00 до 17:00:

  • вул. Ярослава Мудрого: 13, 15;
  • вул. Грушевського: 70.

На 7 квітня з 08:00 до 14:00:

  • вул. Івана Франка: 44-56 (парні).

З 08:00 до 15:00:

  • вул. Маяковського: 121-133 (непарні).

З 08:00 до 17:00:

  • вул. Баластна: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-42, 44-70 (парні);
  • вул. Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24-34 (парні), 29, 33, 35, 37;
  • вул. Володимира Великого: 82-94 (парні), 127, 131-135, 139-141;
  • вул. Львівська: 1, 2, 2а, 3-13 (непарні), 12-16 (парні), 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-50 (парні), 41, 43;
  • вул. Осіння: 62, 64, 66, 66а.

Криворізький район

Планові роботи з 09:50 до 21:50 на 7 квітня у Криворізькому районі за адресою:
с. Лозуватка, вул. Лесі Українки: 1- 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парні), 31, 32, 38-46 (парні), 47, 56.

Павлоград

Через проведення ремонтних робіт 4 та 5 квітня у м. Павлоград з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами: вул. Достоєвського: 3; ТОВ “Лайфселл”; КП “Павлоградтрансенерго”, ТОВ “Дніпробудпостачання”; ТОВ “Альянс”; Свято-Успенська УПЦ; ФОП Горобець; ФОП Іващенко.

Читайте также:

Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі вночі стріляли у таксиста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    У Дніпрі вночі стріляли у таксиста

    У поліції незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.

    Перебиті обидві задні лапки: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили на будівництві
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    Перебиті обидві задні лапки: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили на будівництві

    У Дніпрі рятують маленького котика, якого побили та кинули на…

    Росіяни наступають на чотирьох напрямках, ЗСУ відбили понад 70 атак, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Росіяни наступають на чотирьох напрямках, ЗСУ відбили понад 70 атак, – Генштаб

    Росія концентрує війська для ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському,…

    Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в Антальї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в Антальї

    Артем Бубир успішно пройшов по сітці змагань у ваговій категорії…

    Наверх