Сайт Дніпра Новини Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси) Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)
На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.
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Дніпро:
Планові роботи з 08:00 до 17:00 на
3 квітня у м. Дніпро за адресами: вул. Дмитра Кедріна: 48, 50, 52, 52а; вул. Театральна: 1, 3, 3а, 5, 5а. вул. Робоча: 89, 91, 91А. На 7 квітня: вул. Макарова: 2; вул. Павла Чубинського: 1, 2а, 3, 5, 5а. Вільногірськ:
Планові роботи з 09:00 до 17:00 на
3 квітня у м. Вільногірськ за адресами: вул. Центральна: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, ліцей №4. На 4 квітня: вул. Молодіжна: 32, 32а, 34, 34а, 34б, КДНЗ №4. На 5 квітня: вул. Садова: 30, 32; вул. Юрія Устенка: 23, 25; вул. Криничанська: 1; ліцей №2. На 6 квітня: вул. Молодіжна: 16а, 22а, 24/2; вул. Варена: 13/7, 15а, 21а, 21/8; вул. Юрія Устенка: 3, 5; вул. Гагаріна: 4, 4а, 6. Жовті Води
Планові роботи з 08:00 до 13:00 на
3 квітня у м. Жовті Води за адресами: вул. Володимира Великого: 2-80 (парні), 59-125 (непарні); вул. Осіння: 63-109 (непарні), 8-58 (парні); З 08:00 до 17:00: вул. Львівська: 149-195 (непарні), 162-192 (парні); пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а. З 13:00 до 17:00: вул. Львівська: 194-220 (парні), 197, 199; вул. Підгірна: 93-131 (непарні), 112-134 (парні); вул. Степова: 1-45 (непарні). На 4 квітня з 08:00 до 13:00: вул. Пожежна: 1, 3, 4, 5, 8; вул. Кодацька: 7; вул. Бульвар Свободи: 4/4. З 13:00 до 17:00: вул. Львівська: 149-197 (непарні), 162-220 (парні); пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а. На 5 квітня з 08:00 до 17:00: пров. Привокзальний: 2-12 (парні); пров. Сєрова: 1-11 (непарні), 2-16 (парні); вул. Купріна: 4-18 (парні). З 08:00 до 13:00: вул. Купріна: 2; пров. Івана Мазепи: 1-16; пров. Дубініна: 1-13 (непарні); вул. Маяковського: 2-12 (парні); вул. Жуковського: 4-16 (парні). На 6 квітня з 08:00 до 17:00: вул. 8 Березня: 54-60 (парні), 97-105 (непарні); пров. Затишний: 1-8; пров. Лермонтова: 1-7 (непарні); пров. Привокзальний: 2-12 (парні), 8а; пров. Чехова: 1-8. З 13:00 до 17:00: вул. Ярослава Мудрого: 13, 15; вул. Грушевського: 70.
На 7 квітня з 08:00 до 14:00: вул. Івана Франка: 44-56 (парні). З 08:00 до 15:00: вул. Маяковського: 121-133 (непарні). З 08:00 до 17:00: вул. Баластна: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-42, 44-70 (парні); вул. Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24-34 (парні), 29, 33, 35, 37; вул. Володимира Великого: 82-94 (парні), 127, 131-135, 139-141; вул. Львівська: 1, 2, 2а, 3-13 (непарні), 12-16 (парні), 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-50 (парні), 41, 43; вул. Осіння: 62, 64, 66, 66а. Криворізький район
Планові роботи з 09:50 до 21:50 на 7 квітня у Криворізькому районі за адресою:
с. Лозуватка, вул. Лесі Українки: 1- 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парні), 31, 32, 38-46 (парні), 47, 56. Павлоград
Через проведення ремонтних робіт 4 та 5 квітня у м. Павлоград з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами: вул. Достоєвського: 3; ТОВ “Лайфселл”; КП “Павлоградтрансенерго”, ТОВ “Дніпробудпостачання”; ТОВ “Альянс”; Свято-Успенська УПЦ; ФОП Горобець; ФОП Іващенко.
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