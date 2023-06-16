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  • У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега

У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега

Сьогодні 11:57
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Сьогодні рано-вранці в річці Дніпро у Кам'янському виявили тіло людини.

Новости Днепра про У Кам'янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:50.

Співробітники ДСНС, прибувши на місце, приступили до обстеження акваторії річки. Тіло людини було виявлено на глибині трьох метрів та на відстані 90 метрів від берега.

Рятувальники-водолази за допомогою човна доправили 40-річного утопленика до берега та передали його працівникам поліції.

Будь ласка, бережіть себе!

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Новости Днепра про У Кам'янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берегаУкраїнська

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