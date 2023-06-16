Били з важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 червня

Постраждалих немає, проте є руйнування. Про це у ранковому зверненні повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Всю ніч в районі зберігалася загроза артобстрілу, однак повторних атак не зафіксовано.
Наслідки встановлюють ДСНСники.
Решта територій області – всюди було тихо.
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