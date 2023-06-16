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Били з важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 червня

Сьогодні 09:00
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Цієї ночі агресор знову атакував Нікопольський район.

Новости Днепра про Били з важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 червня

Постраждалих немає, проте є руйнування. Про це у ранковому зверненні повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Всю ніч в районі зберігалася загроза артобстрілу, однак повторних атак не зафіксовано.

Наслідки встановлюють ДСНСники.

Решта територій області – всюди було тихо.

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Новости Днепра про Били з важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 червняУкраїнська Новости Днепра про Били з важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 16 червняРусский

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