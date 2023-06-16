В Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега

Сегодня рано утром в реке Днепр в Каменском обнаружили тело человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:50.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС приступили к обследованию акватории реки. Тело человека было обнаружено на глубине трех метров и в 90 метрах от берега.

Спасатели-водолазы с помощью лодки доставили 40-летнего утопленника на берег и передали его сотрудникам полиции.

Пожалуйста, берегите себя!

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