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В Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега

Сегодня 11:57
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Сегодня рано утром в реке Днепр в Каменском обнаружили тело человека.

Новости Днепра про В Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:50.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС приступили к обследованию акватории реки. Тело человека было обнаружено на глубине трех метров и в 90 метрах от берега.

Спасатели-водолазы с помощью лодки доставили 40-летнего утопленника на берег и передали его сотрудникам полиции.

Пожалуйста, берегите себя!

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