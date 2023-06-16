Втрати Росії у війні вже більше 218 тисяч військових, – Генштаб
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Сегодня 10:00
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 218 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 19 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3965 (+10) од,
бойових броньованих машин – 7683 (+16) од,
артилерійських систем – 3812 (+19) од,
РСЗВ – 606 (+2) од,
засоби ППО – 364 од,
літаків – 314 од,
гелікоптерів – 301 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
крилаті ракети – 1199 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,