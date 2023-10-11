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У Кам’янському під час роботи на працівникові спалахнув одяг

Сьогодні 16:12
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У Кам'янському рятували чоловіка, який травмувався на виробництві.

Новости Днепра про У Кам'янському під час роботи на працівникові спалахнув одяг

У середу, 11 жовтня, до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик про чоловіка, який при виконанні робіт на виробництві отримав опіки від електродуги. Як повідомляє керівниця Кам’янської станції ЕМД Лариса Биданцева, на виклик терміново відправилася бригада швидкої.

На місці з’ясувалося, що чоловік 39 років, переселенець із Марганцю, працював на підстанції відбійним молотом та випадково задів кабель високої напруги. Через це утворилася електродуга, від якої на працівникові спалахнув одяг.

Чоловік отримав опіки обличчя, рук, стегон. Йому відразу надали екстрену медичну допомогу: знеболили, ввели інфузію розчинів, наклали місцево гідрогелеві протиопікові пов’язки. З діагнозом електротравма, опіки обличчя, кистей рук, внутрішніх поверхонь стегон 1-2-3 ст 20%, виробнича травма його ушпиталили до лікарні Кам’янського.

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Новости Днепра про У Кам'янському під час роботи на працівникові спалахнув одягУкраїнська

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