Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском во время работы на работнике загорелась одежда

Сегодня 16:12
просмотров

В Каменском спасали мужчину, который травмировался на производстве.

Новости Днепра про В Каменском во время работы на работнике загорелась одежда

В среду, 11 октября, в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов о мужчине, который при выполнении работ на производстве получил ожоги от электродуги. Как сообщает руководитель Каменской станции ЭМД Лариса Быданцева, по вызову срочно отправилась бригада скорой.

На месте выяснилось, что мужчина 39 лет, переселенец из Марганца, работал на подстанции отбойным молотом и случайно задел кабель высокого напряжения. Поэтому образовалась электродуга, от которой на работнике вспыхнула одежда.

Мужчина получил ожоги лица, рук, бедер. Ему сразу оказали экстренную медицинскую помощь: обезболили, ввели инфузию растворов, наложили местно гидрогелевые противоожоговые повязки. С диагнозом электротравма, ожоги лица, кистей рук, внутренних поверхностей бедер 1-2-3 ст 20%, производственная травма его госпитализировали в Каменскую больницу.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском во время работы на работнике загорелась одеждаУкраїнська Новости Днепра про В Каменском во время работы на работнике загорелась одеждаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это
Новости Днепра
Сегодня 16:38
Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 15:27
В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно
Новости Днепра
Сегодня 14:02
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.

В Днепропетровской области дети будут учиться в «школах на колесах»
Новости Днепра
Сегодня 12:37
В Днепропетровской области дети будут учиться в «школах на колесах»

Они будут работать в прифронтовых общинах, где продолжаются постоянные обстрелы.

Последние новости

Пользователи из Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка: что известно
Пользователи из Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка: что известно

Жители Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка.

Сегодня 17:16
7
просмотров
Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий
Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Средняя зарплата в Украине составляет 17,5 тыс грн. Чтобы получить эту сумму за месяц в Днепре можно пойти работать юристом, фармацевтом, продавцом, преподавателем или водителем автобуса. Иногда сотрудники так срочно нужны, что работодатели готовы не смотреть резюме соискателя, а сразу…

Сегодня 17:15
3
просмотров
Разрушена гимназия, есть погибшие: россияне обстреляли Никополь
Разрушена гимназия, есть погибшие: россияне обстреляли Никополь

Под завалами спасатели еще ищут людей.

Сегодня 17:03
3
просмотров
На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, — эксперт
На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, — эксперт

На дне Каховского водохранилища активно растут деревья.

Сегодня 17:02
4
просмотров
Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это
Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Сегодня 16:38
2
просмотров
В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло
В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 15:27
5
просмотров
В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч
В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского института.

Сегодня 15:25
2
просмотров
Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)
Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Легендарная «Славянка» в Днепре начала работу в середине 1990-х годов. Тут можно было купить не только одежду, но и нижнее белье, обувь, сумки, куртки, очки. Словом, тут продавали все, что душе угодно.

Сегодня 15:08
5
просмотров
«Не все просто»: когда достроят новый водопровод для Кривого Рога
«Не все просто»: когда достроят новый водопровод для Кривого Рога

Кривой Рог с водой, но строительство нового водопровода продолжается.

Сегодня 14:38
2
просмотров
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.

Сегодня 14:02
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх