В Каменском во время работы на работнике загорелась одежда

В среду, 11 октября, в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов о мужчине, который при выполнении работ на производстве получил ожоги от электродуги. Как сообщает руководитель Каменской станции ЭМД Лариса Быданцева, по вызову срочно отправилась бригада скорой.
На месте выяснилось, что мужчина 39 лет, переселенец из Марганца, работал на подстанции отбойным молотом и случайно задел кабель высокого напряжения. Поэтому образовалась электродуга, от которой на работнике вспыхнула одежда.
Мужчина получил ожоги лица, рук, бедер. Ему сразу оказали экстренную медицинскую помощь: обезболили, ввели инфузию растворов, наложили местно гидрогелевые противоожоговые повязки. С диагнозом электротравма, ожоги лица, кистей рук, внутренних поверхностей бедер 1-2-3 ст 20%, производственная травма его госпитализировали в Каменскую больницу.
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