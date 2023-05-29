У Генштабі уточнили кількість збитих повітряних цілей рф

Окрім цього вночі понеділка ППО збивала іранські ударні БпЛА “Shahed”.
Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України вдалось збити 36 з них.
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