У Генштабі уточнили кількість збитих повітряних цілей рф

Російська Федерація у понеділок, 29 травня, обстріляла територію України з ракет різних модифікацій.

Окрім цього вночі понеділка ППО збивала іранські ударні БпЛА “Shahed”.

Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України вдалось збити 36 з них.

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